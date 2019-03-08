Yaşı kadar suç kaydı var! Yakalandı…

Selçuklu Mahallesi’nde izinli olan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli polis F.A., 3 kadın dilencinin apartmanlara girip çıktığını gördü. Şüphe üzerine takibe aldığı kadınların dilenci kılığında girdikleri apartmanlardaki daireleri kontrol ettiğini saptayan polis, durumu arkadaşlarına bildirdi.

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Olay yerine gelen ekipler, 3 kadını gözaltına alarak emniyete götürdü. Üzerlerinde kapıyı açmaya yarayan plastik aparat ve çorap eldiven çıkan şüphelilerden Leyla Ç.’nin 22 suç kaydının olduğu ve hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA