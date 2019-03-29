Yavaş: Savcıyı değiştirip zorlama fezleke hazırlattırırsa…

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Habertürk’te yayınlanan programda konuştu. Hakkındaki iddialara bir kez daha açıklık getiren Yavaş, AKP’ye de çağrıda bulundu. Yavaş, “Şimdi ben Fatih Bey’in sabıkasını gösterdim. Hükümet ellerinde, Adalet Bakanlığı ellerinde. GBT’ye girince bu şahsın bilgilerine girsinler bir de benim bilgilerime girsinler. Sadece iki kişi arasındaki ihtilafa dayanıp, üstelik mahkum ettirdiğim insanın iddialarına dayanmasının hukukta yeri yok. Bunu dinen de diyemezsiniz, Mecelle’ye göre de diyemezsiniz. Benim ailem var. Bugüne kadar bir tek leke ne kendime ne aileme sürdürdüm. 50 yıllık avukatın yapacağı bir iş mi bu? Bu Türkiye siyasetinin en çirkin olayı olarak yerini alacak. Bırakalım mahkeme kararı versin. Ben mahkum ettirdim, 6 yıl ceza aldı” ifadelerini kullandı.

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“SAVCIYI DEĞİŞTİRİP ZORLAMA FEZLEKE HAZIRLATTIRIRSA…”

Yargılama sürecine dikkat çeken Yavaş, “Kendimi Ankara halkına emanet ettim. Yarın bir gün benim söylediğimin tersi çıkarsa mahkeme kararını bana gösterip, ‘Senin yaptığın ayıp’ diyecekler. Aksi durumda bunu ben yapacağım. Tertemiz bir insanım. Siyaseten bunu yapmaları çok çirkin. Benimle ilgili şikayetleri var. Davaya dönüşen hiçbir şey yok şu anda. Adalet Bakanı, savcılığın takipsizlik verilmesi gerekir dediği bir noktada savcıyı değiştirip zorlama fezleke hazırlattırırsa Türkiye’de her şey olabilir. Türkiye bu konuda Afrika ülkelerinin gerisine gitti. Bir devletin en büyük ziyneti adalettir. Benimle rakip olabilirler. Sayın Özhaseki evrakta sahtelikten çarşaf çarşaf gazetelere geçti. Ben bununla ilgili bir şey söylemedim. Ben bilmez miydim Özhaseki ile ilgili mahkemeye verilen ifadeleri?” dedi.

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BAKAN SOYLU’NUN SÖZLERİNE TEPKİ

İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamaları hatırlatan Yavaş, “Sayın İçişleri Bakanı savurup duruyor. Benim yapacağım şu yargıda benimle ilgili konuşanlarla ilgili hakkımı arayacağım. Mazbatasını sanki kendi verecekmiş gibi ‘hele bir seçilsin görelim’ diyor. Siz İçişleri Bakanı’sınız, siz önce gidip suçluları yakalayın. Benim mazbatamı Ankara İl Seçim Kurulu Başkanı verecek. İtiraz edilirse YSK’ya gidecek. Çıkıp televizyonlara konuşunca Türkiye demokrasi ve hukuku sorgulanıyor. Seçimi kazanmak için bir şeyler söylüyorsunuz ama bunun maliyeti var. Herkes sorumluluğunu bilmeli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

HDP AÇIKLAMASI

HDP ile ilgili düşüncelerini de söyleyen Yavaş, “Bana sorarsanız HDP’nin terörle arasına mesafe koymadığını düşünüyorum. Ama HDP’ye oy verecek kişilerle ilgili aynı şeyi düşünmüyorum. Biz bir su akıtıyoruz. Herkes içiyor. Bir de bunun bedelini alıyoruz. Parasını alırken HDP’linin, Ülkücü’nün, AK Parti’linin parası demiyoruz. Asla böyle bir tasnif yapamazsınız. Otobüsü herkes kullanıyor. Kimlik, cinsiyet sorulur mu? Siz karşınızdaki herkesi insan olarak, vatandaş olarak göreceksiniz. Herkesi mutlu etmeye çalışacaksın” dedi.