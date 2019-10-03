Yavaş’tan Gökçek’e suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek hakkında mesnetsiz iddialarla halk arasında korku ve panik yarattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Gökçek, Ankara'da içme suyunun kirli olduğunu iddia ederek, ishal salgınını bu kirliliğe bağlamıştı.

Mansur Yavaş bunun üzerine konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle Melih Gökçek hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ishal vakalarının artmasını mevsimsel geçişe bağlamıi ve ‘'İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığını, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıldan ciddi anlamda farklı olmadığını gördük. Salgın mevsimsel ve dönemsel. Sulardan olmadığını söyleyebiliriz” açıklaması yapmıştı.

Eski Başkan Gökçek ise, kendi döneminde suyun kirliliği konusunda açıklama yapan doktorları Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğini açıklamış, sosyal medyada “suyun tadını beğenmedim” paylaşımı yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. 2017 yılının Mart ayında ise yıkılan Havagazı Fabrikası'nın asbest yaydığı iddiaları üzerine, iddia sahiplerinin panik amacında olduklarını savunup, savcılığa başvurmuştu.