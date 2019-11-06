Yavaş’tan öğrencileri sevindirecek bir karar daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, 20 Ekim'den itibaren 60 TL karşılığında 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartı kullanılmaya başlandı. Bu uygulama yoğun ilgi görürken, uygulamanın başladığı 20 Ekim'den bugüne kadar 46 bin öğrenci abonman karttan yararlandı.

Yavaş son olarak da indirimli abonman kart uygulaması için 27 yaş sınırının kaldırılması konusunda gelen yoğun talebe karşılık verdi ve örgün eğitim sisteminde yer alan öğrencilere yeni bir müjde geldi. Yaş kriterinin kaldırılması EGO Encümen kararıyla onaylanırken, UKOME toplantısının ardından indirimli abonman kartından yararlanma yaşında 27 yaş sınırı resmi olarak ortadan kalkacak.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İSTEK

60 TL karşılığında 200 binişlik aylık abonman kartı uygulaması ile tek binişte 30 kuruşa seyahat etme imkanı bulan öğrenciler, gerek sosyal medya üzerinden gerekse Mavi Masa aracılığıyla yaş sınırının yükseltilmesini istemişti. Uygulamadan daha fazla kişinin yararlanması için EGO Genel Müdürlüğü'ne talimat veren Başkan Yavaş, yaş kriterinin tamamen kaldırdı.

Başkent'te örgün eğitim sistemi (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve ikinci öğretim) içinde yer alan tüm öğrenciler bundan sonra EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik hatlarında aylık indirimli abonman kartından yararlanabilecek. Açıköğretim öğrencilerinde ise yaş sınırı 27 yaş ve altı olarak devam edecek