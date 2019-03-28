Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yavuz Sultan Selim köprüsünden 344 kilometre hızla geçti

Yavuz Sultan Selim köprüsünün açılışı sırasından trafiğe kapalı yolda 350 kilometre hıza ulaşan Kenan Sofuoğlu, "Biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok" demişti. Ancak bir sürücü, iyi bir şey olmasa da trafiğe açık köprüde başkalarının hayatlarını da tehlikeye atarak 344 kilometre hız yaptı ve Sofuoğlu'nun 'imakansız' dediğini yaptı. 

10:52 -
Haberler Gündem

İstanbul’du üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim’de araç yoğunluğu az olduğundan bazı sürücüler için aşırı hız pisti haline geldi. O sürücülerden biri köprüyü 344 kilometre hızla geçti. O anları görüntüleyen sürücüsü sosyal medyada paylaştı. Araçtaki göstergeden sürücünün geçiş saatinin 18.30 olduğu anlaşılıyor.

SOFUOĞLU ‘İMKANSIZ’ DEMİŞTİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışına sayılı günler kala Kenan Sofuoğlu hız rekoru denemesi yapmıştı. 350 kilometre hıza ulaşan Sofuoğlu yaptığı açıklamada “Gelmeden önce belki ‘300 kilometre hız yaparım’ diyordum ama o anki rüzgarda 350 kilometre hızın sorun olmadığını hissedince ben de gazı kesmedim. Bu köprünün de rekoru saatte 350 kilometre ile şu anda bizde. Bilmiyorum daha sonra kırılır mı çünkü biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok. Bugün bir fırsat verildi bize, biz de o fırsatı rekorla tamamladık.” demişti.

Milletvekili Kenan Sofuoğlu Yavuz Sultan Selim köprüsünün açılışında köprüyü 350 kilometre hızla geçmişiti

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:04 28.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more