Yaz havası ne kadar sürecek? Sıcaklara aldanmayın… | Son dakika hava durumu tahminleri

Bahar havası Türkiye’yi sardı, martla beraber havalar ciddi şekilde ısınmaya başladı. Son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları perşembe günü düşüş yaşayacak. İstanbul’da pazartesi ile perşembe arasında 6 derecelik bir soğuma bekleniyor. İşte son tahminlere göre hava durumu detayları…

PERŞEMBEDEN İTİBAREN SERİNLİYOR…

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari, Ağrı ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis, doğu bölgelerde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. Bugün hava sıcaklıklarında iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara’da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.