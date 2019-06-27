Yeğen Öcalan konuştu: Amcamla ilişkim yok

HDP Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı ve “Abdullah Öcalan'ın ülkedeki ağırlığı, önemi ortaya çıkmaktadır. Seçimi geride bıraktık, ülkenin toplumsal sorunlarına bakıp çözülmesi gerekiyor. Yıllardır süren çatışmalı durumdan çıkmak için barış ve çözüm ortamına ihtiyaç var. Öcalan bu noktada etkili bir insandır. 2013-2015 arasında devlet mekanizmasının başlattığı süreçte de gördük” dedi.

“İKTİDARINI PEKİŞTİRMEK İÇİN…”

“Kürt sorunu devasa bir sorundur, gidip İstanbul seçimine indirgemek bir yanılgıdır” diyen Ömer Öcalan şunları söyledi: “Avukatları görüşme yaptı. Son bir aydır, aile de gidiyor. Öcalan'ın demokratik ittifak sözü önemlidir. Ancak devlet mekanizması bazı görüşmeleri İstanbul seçimine indirgeyip, kendi iktidarını pekiştirmek için bazı şeyleri araçsallaştırmak istiyorsa, o da bu işte rolünü oynayanların sorunudur.”

“TRT BİZİMLE DE KONUŞSUN”

Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması konusunda da konuşan Öcalan, “TRT Kurdi'nin yayın politikasını ilgilendiren bir durum. Biz 65 milletvekili ile buradayız, TRT Kurdi'yi bekleriz, mülakat vermeye hazırız. Ama yayın politikaları için malzeme yapacaklarsa o da TRT'nin bileceği bir iştir. Osman Öcalan'dan ziyade bu seçime ölüm kalım gözüyle bakanlar bu seçimi kazanmak için her türlü argümanı kullanmak istemiş olabilirler. İstanbul seçimi ne başlangıçtır, ne de sondur. Kürt halkı gereğini yapmıştır” dedi.

“ÖCALAN'LA İLİŞKİMİZ YOK”

HDP'li Öcalan, Osman Öcalan'ın arandığının hatırlatılması üzerine de, “İlgimi çekmiyor yani. Bazen vekiller bile kırmızı bültenle aranıyor. HDP'nin geçmiş dönem vekilleri İnterpol ile aranıyor. TRT'nin ilgi alanına girecek daha önemli konular var. Bizim Osman Öcalan ile bir ilişkimiz yok” demekle yetindi.