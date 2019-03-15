Yeni Zelanda’daki hain saldırıya tepki yağıyor

Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik saldırıya ilişkin Türkiye’den ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın dünyanın artık İslamofobik faşist terörizme dur demesi gerektiğini kaydetti.

ERDOĞAN: TÜM DÜNYAYI TEDBİR ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise paylaştığı mesajda, Yeni Zelanda’da ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum” dedi. Hain saldırıyla ilgili İstanbul’daki bir törende de konuşan Erdoğan: “Yeni Zelanda’da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Tüm dünyayı tedbir almaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU: İSLAMOFOBİNİN BÜYÜTÜLMESİ KARŞISINDA ÇARESİZLİĞİ KABUL ETMİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, “İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Yeni Zelanda’da insanlığa karşı büyük terör suçu işlendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz” dedi.

BAHÇELİ: TABLO İNSANLIK VİCDANINI HARAP ETMİŞTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “(Yeni Zelanda’daki terör saldırısı) Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir.” dedi. Bahçeli, “Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Bahçeli, saldırıyla ilgili şunları dile getirdi: “Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların, dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur.”

DIŞİŞLERİ: FAİLLER BİR AN ÖNCE ADALET ÖNÜNE ÇIKMALI

Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklakada “Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda halkına taziyelerimizi iletiyoruz.Yeni Zelanda hükümetinin İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bu bağlamda Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in yapmış olduğu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.” denildi.

KURTULMUŞ: HERKESİN ÜZERİNDE DÜŞÜNMESİ LAZIM

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bu saldırı sıradan bir saldırı değil, hakikaten düşündürücü bir saldırı. Herkesin üzerinde düşünmesi lazım. Dünyanın en uzak noktasında, en rahat, en barışçıl ülkelerinden birisi olduğu varsayılan bir ülkede böyle bir terör saldırısı oluyorsa, bunun arkasındaki İslam karşıtlığının, yabancı düşmanlığının köklerini iyi görmek ve bunları tedavi etmek, ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Arkasında hangi hain odak varsa var, hepinize birden söylüyoruz: Biz bu topraklarda Müslümanlar olarak, Müslüman Türk milleti olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edeceğiz, boğazın batısında da doğusunda olacağız, Asya’da da Avrupa’da da olacağız.”

TRABZONSPOR’DAN KINAMA

Trabzonspor Kulübü, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bordo-mavili kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, Yeni Zelanda’da katliama ilişkin paylaşımda bulunuldu. Saldırının kınandığı açıklamada, “Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki farklı camiye düzenlenen alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz sizinle.” ifadeleri kullanıldı.