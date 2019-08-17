Yerel mahkeme: ‘Kontrollü darbe’ ifadesi suç değil

15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl sonra Aliağa’daki yerel bir gazeteye röportaj veren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk, “15 Temmuz günü ülkemiz kontrollü bir darbe senaryosuyla karşı karşıya gelmiştir. Yüzlerce gazetecinin içeride olduğu, muhalif milletvekillerinin tutuklandığı bu günlerde haksızlığa ve hukuksuzluğa sessiz kalmak hepimizi şeytanlaştırır…” ifadesinde bulundu.

“FETÖ, PLANLI BİR ŞEKİLDE BU GÜNLERE GETİRİLDİ”

İlçe emniyet müdürlüğünün ihbarı üzerine soruşturma başlatan savcılık, Ertürk’ün, FETÖ terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı iddiasıyla dava açtı. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında, “ülkemiz kontrollü bir darbe senaryosuyla karşı karşıya gelmiştir’ ifadesi bana aittir. Bu cümleyi sarf etmekteki amacım, FETÖ terör örgütünün uzun yıllardır devlet kademelerine yerleşmiş olduğunu ve planlı bir şekilde bu günlere getirildiğini belirtmekti. Bunun dışında herhangi bir kastım yoktu” diye konuştu.

“BU SÖZLER TEK BAŞINA FETÖ PROPAGANDASI OLMAZ”

Mahkeme, 10 Temmuz’da verdiği kararda, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ADD Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk’ün beraatine karar verdi. Mahkemenin bu kararı istinaf edilmedi ve 15 Ağustos’ta kesinleşti. Kararda şu ifadelere yer verildi; “Söz konusu eylemin yerleşik Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere tek başına FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası yapmak suçuna vücut vermediği, bir terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandası olarak kabul edilebilecek eylemlerden olmadığı, bu haliyle bu bu röportaj yazısının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir”

YARGITAY DA ‘AĞIR ELEŞTİRİ KAPSAMINDA’ DEMİŞTİ

Benzer bir karar da Yargıtay’dan çıkmıştı. Yargıtay, İnegöl’de mübaşir olarak çalışan kişinin, darbe girişiminden 4 gün sonra sarf ettiği “15 Temmuz senaryodan ibaret” sözlerinin ‘sert eleştiri’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.