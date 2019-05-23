Yıldırım: 250 sayfayı okumadım, o sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Yıldırım’a, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti.

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“250 SAYFAYI OKUMADIM”

Binali Yıldırım, ziyaretin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım’a ilk olarak, “YSK’nın 250 sayfalık gerekçeli kararını okuyabildiniz mi, verilen kararı doğru buluyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Yıldırım , “Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil. YSK tüm seçimlerin patronudur. YSK’nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısı karar verilmiştir. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir. Bunu kabul edemeyiz. Bu kararın gereğini yapmak için de İstanbul sokaklarındayız. Kararla ilgili herkes her şeyi söyleyebilir. Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır. 250 sayfayı okumadım. Zaten karar kısmı var. O sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz, daha sonra değerlendirme kısmı. Bu tür kararlarda sonuç okunur. Sonuç da daha önce kamuoyuna açıkladığımız konuları teyit eden niteliktedir” yanıtını verdi.

“HER KARARIN TAM MUTABAKAT İLE VERİLMESİ GEREKMİYOR”

Yıldırım, kararın 7’ye 4 oy verilmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, “Onun hiçbir önemi yok. Mahkeme kararı verilmiştir. Her kararın tam mutabakat ile verilmesi gerekmiyor. Hatırlayın AK Parti’nin kapatma davası 6’ya 5’le reddedilmişti. İktidar partisinin kararı. Yani öyle oldu diye kapatılması mı gerekiyordu?” ifadelerini kullandı. DHA