Yılın son kandili yaklaşıyor! Mevlid kandili ne zaman kutlanacak?

İslam alemi yılın belli günlerinde hicri tarihlere göre kandilleri kutluyor. Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının onbirinci gecesini onikinci’ye bağlayan gece kutlanacak. Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili bu yıl 8 Kasım’da idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ’NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Mevlid Kandili peygamber efendimizin doğum gecesidir. Bu anlamlı gece en güzel şekilde değerlendirilmeye çalışılır. Mevlid Kandili’nde;

– Peygamber efendimiz Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilir ve şefaati ümit edilerek ümmetinden olma bilinci yenilenir

– Bol bol zikirde bulunulur

– Kuran-ı Kerim okunur, okuyan kişiler dinlenir

– Kişiler kendileri ve Mümin kardeşleri için hayır duaları ederler

– Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları camide cemaat ile birlikte kılınır

– Kandil gecesinin gündüzünde oruç tutmaya çalışılır.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.