YSK Başkanı’ndan seçim sonuçları açıklaması! ‘Onu da siz araştırın’ | Son dakika haberleri

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sadi Güven’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz bu kararı verirken yasal olarak temsilci bulundurma hakkına sahip AK PARTİ, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri de karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor.

Şunu herkes bilmeli ki, yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var, göreviniz de tam da bu ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim, daha önceki seçimlerde de bunu belirttim.

Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde, yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım.