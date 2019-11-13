Yunanistan’ın kabul etmediği IŞİD’linin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan IŞİD’li terörist Muhammad Darwis Bassam, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi’nden pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne’ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan IŞİD’li teröristin Yunanistan’a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a sınır dışı edildi. Ancak Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunanlı görevliler, teröristi kabul etmeyerek yaya olarak geri gönderdi.

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‘ÜLKEYE GİREMEZ DAMGASI’ VURDULAR

Türkiye’nin de kabul etmediği Muhammad Darwis Bassam, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. IŞİD’li terörist önceki gün akşam saatlerinde Yunanistan’a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı’na gitti. Yunanlı görevliler ise bu kez teröristin elinde bulunan seyahat belgesine ‘ülkeye giremez damgası’ vurdu. Ardından da yeniden geri gönderdi.

GECEYİ ARAÇTA GEÇİRDİ

Tampon bölgede 2 gece 3 gündür bekleyişini sürdüren IŞİD’li, Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki görevliler tarafından alındı. Geceyi araçta geçirerek beslenme ihtiyacı karşılanan IŞİD’li, bu sabah saatlerinde yeniden tampon bölgeye konuldu. Muhammad Darwis Bassam’ın bekleyişi 3’üncü gününde sürerken, Pazarkule Sınır Kapısı’nda alınan güvenlik önlemleri de devam ediyor. Bu arada karşıda Yunan askerlerinin de önlemleri artırdığı görüldü. DHA