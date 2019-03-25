Zeytinburnu’nda trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 01:00 sıralarında E-5 Karayolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turhan Kandemir yönetimindeki 34 FG 2308 plakalı otomobil E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki araç yol kenarında park halindeki bir aracı görmesinin ardından hızını azalttığı anda aynı yönde seyir halinde olan Oktay Aslan., 34 JN 9460 yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere vurarak durabilen araçların içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı haliyle yakınlarına ‘Ben iyiyim' dedi

Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan Kadın, itfaiye yardımıyla araçtan çıkarıldığı esnada yakınları ile telefonda konuşarak ‘Merak etmeyin, ben iyiyim' dedi. Ardından sedye ile ambulansa konulan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde ikinci kaza oldu

Kaza sonrası polis ekiplerinin çekici çağırmasıyla araçlar kaldırıldığı esnada aynı yönde ikinci bir kaza daha oldu. Kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafikte bir araç içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu minibüse otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisindekiler hafif şekilde yaralandı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan turistlerin Atatürk Havalimanından, Beşiktaş'a gidecekleri öğrenildi. Kaza yapan minibüs içerisinden içen yabancı turistler şaşkınlıkla etrafı izlemesi kameralara yansıdı.

‘Park eden aracı fark edince yavaşladım’

Kazanın nasıl yaşandığını anlatan sürücü Turhan Kandemir, “Ben normal seyrimde giderken önümde yol kenarında park eden aracı fark edince yavaşladım. Ondan sonra arkadan gelen arabayı aynadan gördüm. Şerit değiştirecektim bunu geçmek için. Sol şeritte arabalar vardı şerit değiştiremedim. O anda aynadan bu arabayı gördüm çok hızlı geliyordu. Arkadan bindirdi bize bu hale geldi” dedi.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde yol trafiğe kapatılırken, kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan araç arızası nedeniyle yol kenarına çekerek yardım bekleyen sürücünün lastik koyarak güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. İHA