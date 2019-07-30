8 yaşında adını dünyaya duyurdu

Satranç sporuna 5 yaşında iken tutkuyla başlayan Ekin Barış Özenir, 8 yaşında Dünya şampiyonasında başarı elde ederek olimpiyat ödülü aldı.

Bu başarısının yanı sıra katıldığı ülke içi ve Avrupa turnuvalarında da sayısız ödül alan genç satranççı, gelişimi için eğitimlerini sürdürüyor.

Şu an bile satranç kampında eğitimlerine devam eden Ekin, turnuvalara katılabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor. Baba Alaettin Özenir, “Ekin biyolojik olarak bizim çocuğumuz olabilir ama o topluma aittir. Kendini dünyaya ispatlaması konusunda belirli adımlar atamıyoruz. Turnuvaya gitmesi gerekiyor ama karşılayamıyoruz. Giderler çok yüksek” dedi.

“GERİLEMEYE BAŞLIYORUZ”

Çok sayıda olimpiyata katıldıklarını söyleyen Baba Özenir, “Artık bütçemiz yetmiyor. Mezitli Belediyesi zaman zaman bize destek çıktı bu konuda… Bizi 2011 yılında Dünya Şampiyonasına gönderdi Brezilya'ya… Çok yüklü bir maliyet harcandı. Bizim kendi imkânlarımızla çok zor karşılayabileceğimiz bir bütçe… Dünyada bir üst yaşta ilk 5'e girdik. Ben çocuğumu çok iyi bir doktor veya mühendis yapabilirim ama bu farklı bir şey… Ekin arkadaşları tatildeyken satrancın başına geçiyor. 1 aydır annesini bile görmedi. Şuan bile kampta… Gerilemeye başlıyoruz.

Turnuvalar için gerekli çalışmalarımızı yaptık ama bu turnuvalara katılmak için bütçe sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.

EKİN BARIŞ ÖZENİR'İN BAŞARILARI

2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 15 yaş kategorisinde dördüncü

2018 IM Round Robin – Orbis ikinci

2017 16 Yaş Altı Olimpiyat 6. Lığı (Ahmedabad, Hindistan)

2017 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 13 yaş şampiyonu

2016 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 12 Yaş kategorisinde üçüncü

2016 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde ikinci

2016 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında birinci ile eş puanla ikinci

2015 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 11 yaş kategorisinde altıncı

2015 Türkiye Çocuk Ligi Birinciliği (Takım)

2015 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde üçüncü

2014 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası 10 yaş kategorisinde altıncı

2013 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 9 yaş kategorisinde üçüncü

2013 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 9 yaş kategorisinde üçüncü

2013 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 9 yaş şampiyonu

2012 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 8 yaş kategorisinde ikinci

2011 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 7 yaş şampiyonu

2011 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 7 yaş kategorisinde ikinci

2011 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 7 yaş kategorisinde ikinci