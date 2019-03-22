Ahmet Buran Kimdir

Ahmet Buran 1967 yılında Ankara, Bala’da doğdu. Keçiören Ufuktepe’de ilkokulu, Aydınlıkevler Ticaret Lisesi’nde de lise öğrenimini tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. Devlet İstatistik Enstitüsü’nde iş hyaatına başlayan Baran, 1997 ile 2000 yılları arasında nüfus tespit çalışmalarında kontrolörlük görevlerini yürüttü. 2002-2006 yılları arasında ise İstatistik Spor Kulübü başkanlığı yaptı. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda 2003 yılında yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008 yılında ise Yurtkur Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Amatör ligde maç denetçiliği görevini ise 2010-2011 yıllarında yaptı. 2011-2015 yıllarında ise Balalılar Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Buran, Ankara Bala ilçesi Belediye Başkanı adayı oldu. Evli ve 2 çocuk bakası olan Ahmet Buran, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulunda başkan yardımcısı, YURTKUR spor kulübü genel sekreteri, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu denetim kurulu üyeliği, TFF üst klasman temsilcisi, Türkiye Hokey Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevlerini halen sürdürüyor.