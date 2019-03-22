Ahmet Pekyatırmacı Kimdir

Ahmet Pekyatırmacı, 1971 yılında Konya’da doğdu. 19 Mayıs İlkokulu ve Konya İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 1994 – 1995 yıllarında Polatlı Topçu ve Füze Okulu Yedek Subay eğitiminden sonra Edirne/Keşan 102.Topçu Alayında Yedek Subay olarak vatani hizmetini tamamladı. Ahmet Pekyatırmacı,1995 yılında başladığı iş hayatında 2001 yılına kadar değişik şirketlerde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak, 2001 yılından sonra da kendine ait olan şirketinde devam etti. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Pekyatırmacı, 2014 yerel seçimlerinde 2. dönem Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeliği yanında Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini de üstlendi. Aralık 2014 tarihinden itibaren Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi olarak Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Selçuklu Belediye Başkanı’nın Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi üzerine boşalan Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılan meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin ortak teklifi ve oy birliği ile seçildi. Evli ve 2 çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Selçuklu Belediye Başkan adayıdır.