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Ali Kılıç Kimdir

CHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç

09:36 -
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Ali Kılıç Kimdir

1964 yılında Tunceli Pülümür’de dünyaya geldi. 1980'de yurt dışına çıktı eğitimini Almanya’da tamamladı. Uzun süre Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları yakından takip etti.

30 yaşında, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık yaptı. Daha sonra Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı olarak görev yaptı. Deniz Feneri davasının Almanya'daki yakın takipçisi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı yaptı. Halen Yurt dışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini yerine getiriyor.

Ali Kılıç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Maltepe İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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