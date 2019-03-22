Aydın Ayaz Kimdir

Aydın Ayaz, 18 Haziran 1979 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi Elazığ Merkez’e bağlı Yazıkonak’ta tamamladı. Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi’nde eğitimine devam etti. Bir süre esnaflık yaptı. AK Parti’nin kuruluş aşamasında beldesinde çeşitli kademelerde görev aldı. Ayaz, 2014 yerel seçimlerinde Yazıkonak Belediyesi’nde meclis üyesi seçildi. Yazıkonak Beldesi’nin mevcut belediye başkanıdır. Aydın Ayaz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Elazığ Merkez’e bağlı Yazıkonak Belediye Başkan Adayı oldu.