Can Ataklı: Lüleburgaz muasır medeniyet seviyesinde

Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 yıldır çeşitli kanaat önderleri ile halkı buluşturan Çınaraltı Sohbetleri'nin 2019 yılının ilk konuğu gazeteci Can Ataklı oldu. Moderatörlüğünü gazeteci Ümit Zileli'nin yaptığı program öncesi konuklara bisiklet taksi ile Lüleburgaz Belediyesi tarafından Lüleburgaz Akademileri gezdirildi.

“Değerli konukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde özel bir de röportaj veren Can Ataklı “Kentinizi gezerken burada yapılanlar karşısında ağzım açık kalıyor. Lüleburgaz muasır medeniyet seviyesinde” ifadelerini kullandı. Aynı röportajda Ümit Zileli ise Lüleburgaz'da yaşamak isteyebileceğini ifade etti. Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli böyle değerli konukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Lüleburgaz kent çekirdeği turu ve akademilerin gezdirilmesinden sonra Çınaraltı Sohbetleri için Zübeyde Hanım Parkına doğru hareket edildi. Program, Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve Park'ta toplanan halkın büyük katılımı ile gerçekleşti.

“Halk iradesini koymayı biliyor”

“Atatük ve Gençlik” konu başlığındaki Çınaraltı Sohbetleri Moderatör Ümit Zileli'nin: “Trakya topraklarında sizler gibi yurtsever insanlarla bir arada olduğum için son derece mutluyum ve gururluyum” sözleriyle başladı.

Ümit Zileli'nin: “Yüz yıl önceki 19 Mayıs ile bugün arasında ne gibi bağ ya da farklılıklar var?” sorusu üzerine Can Ataklı: “Bugün şartlar değişti. Haberleşme değişti. Her şey çok hızlı. Sosyal medyada çok ciddi kirlenme ve yönlendirme var. Türkiye'ye giderek siyasal islamlaştırma yapılıyor. Türkiye'de gerçekte neyin nerede ne olduğunu kimse bilmiyor. Şu anda Türkiye'de kaç Amerikan askeri var biliyor muyuz? Terörle mücadelede kaç insan öldü? Aslında hiçbir şey bilmiyoruz! Siyasi olarak çok rahatsızlık duyuyorum. Güçlü bir muhalefet yok ama siyasi partilere rağmen halk iradesini koymayı biliyor. İstanbul seçimleri bunu gösterdi. Eğitimden Atatürk tamamen çıkarıldı. “Hangi halk?” diyorum. Bana camii cemaati olarak anlatılıyor. Türkiye'de kadınlar artık daha kapalı. İnsanlar daha muhafazakar. Siz yaşadığınız kente bakmayın burası bahar. 5 milyona yakın yabancı soktular ülkeye. Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek etnik bir hareket başlatıyorlar.” diye konuştu.

“Genç nesli fena biçtiler”

Programa katılan izleyicilerin arasından genç bir kızın “Tüm bu olumsuz tabloya rağmen bizim gibi Atatürk gençliğinden umutlu musunuz?” sorusu üzerine Ataklı: “Biz birkaç nesli kaybettik. Genç nesli fena biçtiler. Bazı şeyleri bilmiyorum. Yeni bir gençlik türedi. Dindar mı? Değil. Elinde tesbih, okey masasından kalkıp camiye gidiyor. Kötü bir gençlik oluşturuldu. Ama bunu geri döndürmek çok güç değil. Akıl ve bilimi devreye sokarak 1 yılda her şeyi düzeltebiliriz. Gençlik ne istiyor, ne seviyor oraya bakmak lazım.” dedi.

“Enes Batur diye biri var”

Atakyı “Youtube kanalım var. Ben video koyuyorum 65 bin izleniyor ki bunun ortalaması 25 bin aslında ama “Amortisörün bilmem nesini çıkar” diyen Enes Batur diye biri var. 4,5 milyon izleniyor. Programın sonunda 9 yaşındaki çocuk izleyicinin “Biz çocuklar büyüyünce Türkiye nasıl olacak? sorusu üzerine Can Ataklı: “6 yaşında bir kızım var. O'nun güzel bir ülkede yaşaması için canımı ortaya koyarak her şeyi yapacağım” diye konuştu.