Çanakkale zaferi, Adana’da İzmir marşı ile kutlanacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde kutlamalarında ünlü sanatçı Haluk Levent'i Adanalılarla buluşturacak. 17 Mart Pazar akşamı merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki ücretsiz halk konserinde Adanalı şarkıcı Haluk Levent, hit parçalarıyla büyük coşku yaşatacak.

Ücretsiz konser

Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünün görkemli bir konserle coşkuyla kutlanması için çalışma yürüten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yöneticileri, kent halkı arasındaki anket çalışmaları sonucunda ünlü şarkıcı Haluk Levent'te karar kıldı. Buna göre şanlı zaferin 104'üncü yıldönümü kapsamında sevilen şarkıcı Haluk Levent'in 17 Mart Pazar günü saat 20.00'da merkez Çukurova İlçesi akşamı merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda ücretsiz halk konseri vereceği duyuruldu.

On binlerce katılım bekleniyor

24 yıllık müzik kariyerinde Yollarda, Bir Gece Vakti, Arkadaş, Mektup, Yine Ayrılık, Kral Çıplak, Aç Pencereni, Annemin Türküleri, Mektup, Akşam Üstü, Dostane albümlerinden parçalarını seslendirecek olan Haluk Levent, meydanı dolduracak on binlerce Adanalıyla birlikte İzmir Marşı'nı da seslendirecek.