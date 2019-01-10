CHP Beşiktaş aday adayı Eroğlu’ndan ‘Yeni belediyecilik’ projesi

Sanayici kimliği, Türkiye’nin ilk ve tek kadın organize sanayi bölgesi başkanı olması, yurt dışı eğitim ve iş kariyeri ile Beşiktaş’ın en dikkat çeken belediye başkan aday adayı Fidan Aslan Eroğlu (40), Beşiktaş için CHP yönetiminde ‘Yeni Belediyecilik’ anlayışını önerdiğini söyledi.

Son yıllarda özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri ve ABD'nin bazı eyaletlerinde öne çıkan ‘Yeni Belediyecilik' kavramının, şehir yönetiminde şeffaflık, sürdürülebilirlik, kolektivizm ve yeniden değer kazandırma prensiplerini ileri sürdüğünü belirten Eroğlu, yerel yönetimde 5 temel adımı “Beşiktaş'ta ilk önce tüm Beşiktaşlıların gözetimine açık, şeffaf; bununla birlikte uluslararası çevre standartlarını hizmetlerinin merkezine alan; 24 saat hızla çözüm üreten; katılıma dayalı şehir politikası izleyen ve son olarak şehri dönüştürmek yerine mevcut olanı yeniden değerlendiren bir yerel yönetim anlayışı olacak.” diye özetledi.

‘İKTİDAR YOLUNDA YEREL YÖNETİMLER ÇOK KIYMETLİ'

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Beşiktaş Belediyesi Başkan Aday Adayı Fidan Aslan Eroğlu, adaylık sürecini şu şekilde anlattı “Eğitimim ve iş hayatım boyunca CHP'nin ilkelerini benimsedim ve bu ilkeler doğrultusunda hareket ettim. Partimizin iktidarına giden yolda yerel yönetimlerin ne kadar kıymetli ve belirleyici olduğunu biliyorum. OSB Başkanı olarak belde büyüklüğünde bir sanayi bölgesinin kurulumuna liderlik ederek kazandığım deneyimi partimizin kurumsal kimliği altında kullanmak ve partimize katkı sağlamak istiyorum. Hayatın her alanının politik olduğunun bilincinde olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini temsil eden dinamik ve akılcı bir yerel yönetim anlayışıyla, vatandaşlarımıza ve partimize değer yaratabilmek amacıyla yaşadığım ilçe olan Beşiktaş'ın Belediye Başkanlığı görevine talip oldum.”

‘BEŞİKTAŞ'TA 1 NUMARALI TALEP İŞ'

Sahada yoğun bir mesai veren Eroğlu, Beşiktaş'ta 1 numaralı talebin ‘iş' olduğunu söyledi. Eroğlu şunları kaydetti; “Mesleğim dolayısıyla iş talepleri almaya alışkınım. Önceleri gelen 10 talepten 8'ini erkeklerden duyarken bu sefer 10 talepten 8'ini kadınlardan duyuyorum.” Kadın adaylar, kadınların sosyal hayattaki cesaretini şimdiden artırıyor demek ki”.

FİDEN ASLAN EROĞLU KİMDİR?

Marmara Üniversitesi mezunu Eroğlu, işletme master'ını Londra'da tamamladıktan sonra önce aynı şehirde ardından Çekya, Prag'da toplam 6 sene çalıştı ve Türkiye'ye döndü. Türkiye'nin ilk ve tek kadın organize sanayi bölgesi başkanı olarak erkek egemen sanayi dünyasında güçlü bir kadın yönetici olarak adından söz ettirmeye başladı. İngilizce ve İtalyancanın yanı sıra Çekçe bilen Eroğlu, evli ve bir çocuk annesi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge'den Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı oldu.