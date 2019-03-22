Gökhan Yüksel Kimdir

1987 yılında İstanbul'un Kartal İlçesinde dünyaya gelen Gökhan Yüksel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa alanında yüksek lisans yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kartal Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Ana Kademe Kurultay Delegeliği görevlerini yürüttü. Encümen Üyeliği, Encümen Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevleriyle Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Gökhan Yüksel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Kartal İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.