İbrahim Demirci Kimdir

İbrahim Demirci, 1964 yılında Tüysüz Beldesi’nde doğdu. İlköğretimini Tüysüz İlköğretim Okulunda, ortaöğretimini ise Osmaniye Ortaokulunda tamamladı 1986 yılında Irak, 1990-1992 yılları arasında Rusya’da özel şirketlerde çalıştı. 1993 yılında ilk işyerini açtı. 2014 yılında Toprakkale Belediye Başkanlığına aday olarakBelediye Başkanı seçilmiştir. İbrahim Demirci evli ve 4 çocuk babasıdır. İbrahim Demirci, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Osmaniye Tüysüz Belediye Başkan Adayı oldu.