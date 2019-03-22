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İbrahim Demirci Kimdir

AK Parti Osmaniye Toprakkale Tüysüz Belediye Başkan Adayı İbrahim Demirci

11:51 -
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İbrahim Demirci Kimdir


İbrahim Demirci, 1964 yılında Tüysüz Beldesi’nde doğdu. İlköğretimini Tüysüz İlköğretim Okulunda, ortaöğretimini ise Osmaniye Ortaokulunda tamamladı


1986 yılında Irak, 1990-1992 yılları arasında Rusya’da özel şirketlerde çalıştı. 1993 yılında ilk işyerini açtı.

2014 yılında Toprakkale Belediye Başkanlığına aday olarakBelediye Başkanı seçilmiştir.


İbrahim Demirci evli ve 4 çocuk babasıdır.


İbrahim Demirci, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Osmaniye Tüysüz Belediye Başkan Adayı oldu.

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