İlhan Arı Kimdir

İlhan Arı, 11.04.1968 Kırklareli Merkez İnece'de doğdu. İlk Okulu İnece'de Orta ve Lise eğitimini Kırklareli İmam Hatip Lisesinde gördü. İnece Spor ve Kırklareli Sporda amatör futbol oynadı. 1989 yılında Vize ilçe müftülüğüne vekil imam olarak atandı. 1990 yılında Merkez Sultan Beyazıt (Paşa) camiinde asıl İmam Hatip olarak atandı. Görevde iken 2002-2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi ilahiyat ön lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılından beri çiftçilik yapmaktadır. Hali hazırda 1988 yılında açmış olduğum Kırklareli ARI EMLAK İNŞAAT firmasının Ticaret Odası kayıtlı sahibidir. Birçok vakıf, dernek ve STK kurumlarında görev aldı. Hala da bu görevlerine devam etmektedir. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İlhan Arı, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Merkez İnece Belediye Başkan Adayı oldu.