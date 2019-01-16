İngiltere’de Brexit krizi! Güven oylaması başladı

İngiltere Parlamentosu'nda tarihi oylamalar yaşanıyor. May hükümetinin AB ile yaptığı Brexit anlaşması Parlamento'da reddedildikten sonra anlaşmayı masaya getiren May ve hükümeti için güven oylaması yapılıyor.

Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını büyük bir çoğunlukla reddeden Parlamento’da bugün de İngiliz hükümeti için güven oylaması yapılacak. Oylama TSİ 22:00’de başladı.

Oylama öncesi Avam Kamarası’ndaki oturumda konuşan ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May’in hükümeti için “zombi” ifadesini kullandı.

May hükümetinin ülkeyi yönetemediği tezini tekrarlayan Corbyn, erken genel seçim çağrısını da yineledi. Corbyn, Parlamento’da son oylamanın ardından, hükümetin doğru şeyi yaparak istifa etmesi gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’deki habere göre, Başbakan May ise ülkenin fazlasıyla bölünmüş bir halde olduğunu, bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu, erken genel seçime gitmenin ülkenin çıkarına olmadığını belirtti.

İngiltere’de hükümet güvenoyu alamazsa ve 14 gün içinde Parlamento’dan güvenoyu alabilecek bir hükümet kurulamazsa, erken seçime gidilecek.