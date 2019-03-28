Kağan Mehmet Usta Kimdir

Kağan Mehmet Usta, 16 Eylül 1966 yılında Kocaeli’ye bağlı Gölcük’te dünyaya geldi. İznik Alparaslan İlkokulu’nu ve İznik Lisesi’ni bitirdi. Uludağ Üniversitesi’nde Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu’nu bitirdi. 2005 yılında “İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından İznik'in Değerlendirilmesi” konulu bitirme tezi ile Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Usta, 2003-2008 Yılları arasında Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Programında öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2008 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulunda Turizm Rehberliği Programında ders vermektedir. 2006 ve 2008 yıllarında II. Ve III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongrelerinde İznik ve İznik turizmi konularında sunum yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İznik Deprem Zararlarının Azaltılması merkezinde yöneticilik yaptı. İznik’te özel bir şirketin kurucu ortağıdır. Halen İznik Kültür Eğitim Araştırma Derneği ve İznik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği'nde Başkan olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Kağan Mehmet Usta, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Bursa İznik Belediye Başkan Adayı oldu.