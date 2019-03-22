Muhammet Karakuş Kimdir

Muhammet Karakuş, 01 Ağustos 1968 yılında Muğla’nın Dalaman ilçesi Kapukargın mahalle¬sinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini 1975-1980 yılları arasında Dalaman da okuyup daha sonra 1985-1986 öğretim yılında Köyceğiz Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünü okuyarak öğrenim hayatımı tamamladı. Kapukargın mahallesinde çiftçilik yaparak geçimimi sağlayan Karakuş daha sonra iş hayatıma Dalaman da esnaf olarak devam etti. 2011 yılında ki kongrede yönetim kurulu üyesi seçildi ve 2014 yılında yö¬netim kurulu üyesi, 2016 yılında ilçe başkanlığı görevine getirildi, 31 Mart 2019 yerel seçimleri Dalaman Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa eden Karakuş, evli ve iki çocuk babasıdır. Muhammet Karakuş, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Dalaman Belediye Başkan Adayı oldu.