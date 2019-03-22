Murat Sevinç Kimdir

1982 yılında Sivas'ın Akıncılar İlçesi’nde dünyaya gelen Murat Sevinç, ilkokulu Akıncılar ilköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Suşehri Kazım Ayan Anadolu Lisesi’nde ve Akıncılar Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Lise eğitimi boyunca okul gazetesi grup başkanlığını yapan, aynı zamanda çeşitli yerel dergilerle ilişkilerini devam ettirip haber akışı sağlayan Murat Sevinç, 1999 yılından itibaren Suşehri Gazetesi, 2001 yılından itibaren Bizim Vadi Gazetesi, Akıncılar, Gölova, Suşehri bölge muhabirliğinin yanı sıra 2000 yılından itibaren ilçesi ile ilgili tanıtım filmleri hazırladı. Akıncılar Belediye Başkanlığı’nda halkla ilişkiler müdürü olarak kısa süre çalışan Sevinç, 2002 yılında AK parti Akıncılar ilçe teşkilatında gençlik kolları başkanı olarak görev yaparken ilçesinin gelişimini konu alan önemli toplantılar ve görüşmeler sonrasında ilçe başkanıyla beraber birçok hizmete imza attı. Evli ve 3 çocuk babası olan Murat Sevinç, 2009 yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Akıncılar Belediye Başkan adayı oldu. Akıncılar Vadi Gazetesi’nin sahibi olan Murat Sevinç 2006-2012 yılları arasında Anadolu Ajansı ve TRT haber muhabiri görevlerini üstlendi. 10 Ağustos 2012 yılında HAS Parti’nin kapanmasıyla birlikte tekrar AK Parti Akıncılar ilçe teşkilatına yönetim kurulu üyeleriyle beraber geçerek orada ilçesi için hizmet vermeye başladı. 1 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı olan Murat Sevinç, 2012 yılında İhlas haber ajansı muhabiri olarak gazeteciliğe devam etmişti. Murat Sevin. 2011 genel seçimlerinde Sivas için Halkın Sesi Partisi'nden Milletvekili Adayı olmuştu.