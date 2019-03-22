Murat Sevindik Kimdir

AK Parti Sivas İmranlı Belediye Başkan Adayı Murat Sevindik, 1979 tarihinde İmranlı’da doğdu. Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi bölümünden mezun olan başkan adayı, Cumhuriyet Üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsünde sağlık yönetimi alanında yüksek lisansına devam ediyor. 2004-2009 yılları arasında Ak Parti İmranlı gençlik kolları başkanlığı görevini yürüten Sevindik, 2008 yılında başladığı memuriyete 2012 yılından itibaren İmranlı devlet hastanesinde hastane müdürü ve memur sendikaları konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İmranlı temsilcisi olarak devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Murat Sevindik, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Sivas İmranlı Belediye Başkan Adayı oldu.