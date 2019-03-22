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Nadir Tosun Kimdir

AK Parti Şırnak Silopi Çalışkan Belediye Başkan Adayı Nadir Tosun

10:23 -
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Nadir Tosun Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Şırnak Çalışkan Belediye Başkan Adayı Nadir Tosun, 1961 yılında Silopi doğmuştur. 1973-1990 yılları arası çiftçilik ve havancılıkla uğraşmıştır. 1993-2014 yılları arasında Silopi bölge korucu başı görevlerinde bulunmuştur. 30 mart 2014 tarihinde yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden aday adayı olup belediye başkanlığına seçilmiştir. Evli olup 7 çocuk babası, halen belediye başkalığı görevini yürütmektedir.

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