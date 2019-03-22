Neşet Tarhan Kimdir

1950’de Adana’da dünyaya gelen Neşet Tarhan, Ziraat Fakültesi mezunu olup, “Türkiye'de Tarımsam Kooperatifçilik” konusunda, işletme alanında yüksek lisans yaptı. 1971–80 yılları arasında Köy İşleri ve Ticaret Bakanlıklarında Bölge Müdür Yardımcılığı, Bakan Danışmanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1980-2004 yılları arasında Mersin Büyükşehir ve Yenişehir Belediyelerinde Teknik Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Neşet Tarhan, Dünya Bankası Çukurova Kentsel Gelişme Projesinde proje yöneticiliği de yaptı. Fransa, İtalya, Avusturya, Almanya, Macaristan, İspanya, Hollanda gibi ülkelerde belediyecilik üzerine incelemelerde bulundu. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yaptı. Emekliliğinden sonraki dönemde SPK ( Sermaye Piyasası Kurulu) Değerlendirme Uzmanlığı yapan Tarhan, 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Mezitli Belediye Başkanı seçildi ve halen görevdedir. Neşet Tarhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan adayıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.