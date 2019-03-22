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Osman Süslü Kimdir

AK Parti Nevşehir Uçhisar Belediye Başkan Adayı Osman Süslü

11:50 -
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Osman Süslü Kimdir

1968 Uçhisar doğumlu. Ortaokul ve lise eğitimimi Nevşehir İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Yüksek eğitimimi Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tamamlayarak, 1990 yılında öğretmen olarak memuriyet hayatına başladı. 1995-1999 yılları arasında Uçhisar Milli Gençlik Vakfı Uçhisar Şube Başkanlığı, 1999 Yerel Seçimler’de Fazilet Partisi Uçhisar Belediye Başkan Adayı olarak sivil toplum ve siyasi hayatıma başladı. 2006-2009 yılları arasında Nevşehir Eğitim Birsen ve Memursen il başkanlıklarını yürüttü. 30 mart 2009 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den Uçhisar Belediye Başkanı olarak seçildi. 2009- 2014 yılları arasında AK Parti’den belediye başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 5 çocuk babası.

Osman Süslü, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Uçhisar Belediye Başkan Adayı oldu.

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