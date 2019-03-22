Osman Yılmaz Kimdir

01 Mart 1959 Yılında Çardaklı’da doğan Osman Yılmaz, Lise mezunudur. 1982 yılında T.C Garanti Bankası A.Ş’ de sermaye piyasaları bölüm başkanlığında göreve başladı. 2001 yılında emekli oldu. Sivil toplum kuruluşlarında 2002-2008 yıllarında görev aldı. Osman Yılmaz, 29 Mart 2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinden Belediye Başkanlığına seçildi. Osman Yılmaz, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Çankırı Atkaracalar Çardaklı Belediye Başkan Adayı.