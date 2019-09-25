Pompalı tüfekle vurulan vaşak, kurtarılamadı

Denizli’nin Tavas ilçesi kırsalında dün vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde vaşak bulundu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar’dak Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) getirildi. Burada tedaviye alınan vaşağın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Vücudunda çok sayıda saçma tespit edilen vaşak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, şöyle konuştu:

“Sayıları gün geçtikçe azalan, doğa için gerekli olan ve koruma altındaki vaşağın silahla yaralanması bizleri çok üzdü. Vaşaklar, ülkemizde korunan hayvanlardan. Maalesef türleri, nesilleri tehlike altındadır. İnsanlardan uzak, ormanlık alanlarda yaşarlar. Küçük memelilere avcıdırlar. Çok büyük hayvanlara saldırdıkları da söylenir ama insana asla saldıracaklarını düşünmüyoruz. Bu değerli canlıya ateş edilmesi, neslinin tehlike altında olması, tabii ki doğa için de dönülmez bir kayıp. O nedenle biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum insanları. Tüm canlıların yaşam hakkı, en az insanlar kadar var ve doğal dengenin önemli bir parçası.”

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)