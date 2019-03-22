Recep Bozkurt Kimdir

1969 yılında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğdu.

İlkokulu 1975-1980 yılları arası Şuhut Zaferyolu İlkokulu'nda okudu.

Ortaokul ve liseyi 1980-1987 yılları arasında Şuhut İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1991 yılında mezun oldu.

1992-1993 yıllarında vatani görevini kısa dönem olarak Isparta'da yaptı.

Memuriyet hayatına 1997 yılında şu anki Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun İstanbul Su ve Kanalizasyon (İSKİ) Genel Müdürlüğü döneminde İSKİ'de başlamış olup Kaçak Su Takip Şefliği görevindeyken özel sebeplerden dolayı memuriyet hayatını bırakarak doğup büyüdüğü Şuhut'ta ticaret hayatına atılmıştır.

Refah ve Fazilet Partilerinde Şuhut ilçesi yönetim kurullarında görev aldı.

2001 yılında kurulan AK Parti'nin Şuhut İlçe Teşkilatı Kurucu Üyeleri arasında yer alan Bozkurt, 5 yıl Belediye Meclis Üyeliği, 1 yıl Belediye Encümen Üyesi olarak görev yaptı.