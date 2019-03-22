Sinan Akbulut Kimdir

1980 yılında Sivas’ın Altınyayla ilçesi’nde doğan Sinan Akbulut; ilkokul, Ortaokul ve Lise öğrenimini Altınyayla’da tamamladıktan sonra 1998 yılında lisans eğitimini tamamlamak için Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2002 yılında mezun olan Akbulut, 2004 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajına Altınyayla da başladı. Akbulut, 2006 yılında vatani görevini tamamlayarak, 2008 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını aldı ve Altınyayla’da ticaret hayatına başladı. 2011 yılında İlçe teşkilatı tarafından Siyasi Hukuk işleri başkanlığı görevine getirilen Akbulut, 2015-2018 yılları arasında da SKM Başkanlığı görevini yürüttü. 2017 Yılında AK PARTİ Altınyayla ilçesi 6. Olağan kongresinde ilçe başkanı seçilen Akbulut, evli ve üç çocuk babasıdır. Sinan Akbulut, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Sivas Altınyayla Belediye Başkan Adayı oldu.