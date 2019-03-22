Turgay Erdem Kimdir

Turgay Erdem, 1959’da Bursa’da doğdu. İlköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi’nde yaptı. 1977’de girdiği İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni 1983’te bitirdi. 1985’te Bursa’da serbest mimar olarak çalışmaya başlayan Erdem, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998’den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı’na seçildi. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı. Erdem, 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi, 2006’da Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem, bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü. Çağdaş Eğitim Kooperatifi başta olmak üzere eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten birçok derneğin üyesi olan Erdem, kentin gelişimine katkı sağlayan ve Nilüfer’e kazandırılan birçok projenin gerçekleşmesinde görev aldı. Erdem, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı.