Türk Milliyetçiliği Portreler okuyucusuyla buluştu

Editörlüğünü Şenol Durgun'un yaptığı Türk Milliyetçiliği Portreler isimli eserin ilk cildi A Kitap yayınlarından çıktı. Eserde yakın dönemde siyaset ve kültür dünyasına damga vurmuş önemli portrelerin fikri dünyası mercek altına alınıyor.

Birbirinden değerli kalemler, siyaset ve kültür dünyasına yön veren bu önemli portrelerin düşünce ve fikir dünyasına ışık tutmaya çalışıyor.

ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK

Türk Milliyetçiliği Portreler isimli kitabın arka kapak yazısında şu ifadelere yer veriliyor;

“…Bu çalışma siyaset, kültür, sanat, bilim vb. alanlarda ayırıcı vasıflarıyla ön plana çıkmış ve Türk milliyetçiliğinde referans kaynağı olmuş simalar ve onların eserleri üzerinden Türk milliyetçiliğinin farklılaşan ya da benzeşen, ayrışan ya da kesişen yönleriyle bütün renk ve tonlarının ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır. Elinizde bulunan bu eser, Türkiye ve Türk dünyasındaki milliyetçi aydın, düşünür ve aksiyonerlerin bir bütün halinde yer aldığı bir eser olma özelliğini taşımasının yanında Türkiye'de milliyetçilik literatürüyle ilgili önemli bir boşluğu doldurmayı da amaçlamaktadır.”