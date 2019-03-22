Yasin Güneş Kimdir

1988 yılında Nevşehir’de doğdu. Evli ve 2 kız çocuğu bulunmaktadır. Nevşehir Lisesi’nde tamamladı. Eskişehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’nü okurken, Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Bölümü’nü okuyor. 2006 yılında İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasi hayatı başladı. 2009 Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine tevdi edildi. 2013 Ekim ayında kadar bu görevi yürüttükten sonra Nevşehir Milletvekili Sn. Ebubekir GİZLİGİDER’in danışmanlığı görevine başladı. 24 ve 26. Dönemlerde danışmanlık görevini tamamladıktan sonra Nevşehir İl Özel İdaresi bünyesinde çalışmaya başladı. Yasin Güneş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Karapınar Belediye Başkan Adayı oldu.