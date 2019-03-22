Yusuf Karul Kimdir

Yusuf Karul, 1974 Palu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Palu'da, lise eğitimini Elazığ Gazi Teknik Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü’nde tamamladı. Evli ve beş çocuk babası olan Karul, 1991-1993 tarihleri arasında vekil öğretmenlik, 1994 tarihinde Bükardi Beldesi’nde muhasebe müdürü vekili olarak görev yaptı. Yusuf Karul halen belde belediye personeli… Karul, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Elazığ Arıcak Bükardi Belde Belediye Başkan Adayı oldu.