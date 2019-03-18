1877’den beri TERAKKİ

İlerlemenin, ancak sürekli öğrenip gelişerek mümkün olacağını bilen bir grup insan, dünyayı aydınlatacak gençleri yetiştirmek için 1877 yılında bir okul kurdu. O zamanlar ilk ve orta düzeyde eğitim veren, daha sonra lise eğitimini de katacakları okulun yönetimini, vakıf ilke ve yapısını taşıyan bir encümen (komisyon) üstlendi. Encümen üyeleri, yöneticiler ve öğretmenler; kız ve erkek çocuklarının, yaşam boyu öğrenme sevgisine sahip gençler olmalarını ve kendi yollarında ilerleyebilmelerini istedi.

Onları yabancı dil bilen, ticaret bilimlerine hâkim, girişimci bireyler olarak yetiştirme amacının yanında, saygıyı ve güzel ahlakı da öğrenmelerini sağlayacak bir okul ortamı yarattılar. Eğitimin doğru ilkelerle, doğru yapılmasını her çağda, her zaman gerekli gördüler. Kişilikli gençler yetiştirmeyi sürdürdüler.

Anaokulunun Kurulduğu İlk Eğitim Kurumlarından Biri

“Mekteb-i Terakki” isimli bu okul, daha sonra “Terakki Mektebi” adıyla eğitime devam etti. Özgüvenli çocuklar yetişsin istediler. 1907 yılında alınan kararla okul öncesi ana (valide) okulu eğitimine de başladılar. O dönemde Terakki, anaokulunun kurulduğu ilk eğitim kurumlarından biri oldu. Burada yolun başındayken sorumluluk almayı öğrenen çocuklar, öğrendiklerini hayata geçirebilen bireyler olarak büyüdüler. Her zaman bir işi sonuna kadar götürdüler, yaptığı işin sorumluluğunu üstlendiler.

Terakki, 1877'den beri öğrencilerinin zihin ve ruh sağlığı yerinde gençler olmalarını, kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını istedi. Türkiye'de öncülük ettiği konulara birini daha ekleyerek, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Rehberlik Servisini 1970 yılında kurdular. Çıkardıkları “Gelişim” dergisiyle ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkisine ışık tutacakları bir kaynak oluşturmaya ayrı bir özen gösterdiler.

Eğitimi yayma ilkesiyle Terakki, Levent Yerleşkesinden sonra Anadolu Yakasında da eğitimi devam ettirmek üzere ikinci yerleşkesini Tuzla/Tepeören'de hayata geçirdi. Çağdaş eğitim ve mimarlık ilkelerini teknolojik yenilikler ve çevreci yaklaşımla birleştiren eğitim alanını eğitim dünyasına kazandırdı. Öğrencilerini, özgüvenli, sorumluluğunu bilen, öğrenmeyi öğrenmiş gençler olarak hayata hazırlamaya devam etti.

Detaylı Bilgi: www.1877Terakki.org