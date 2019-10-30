2. El otomotiv piyasası cazibesini koruyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 2. el online pazar raporuna göre 2019 eylül ayında sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 82 arttı ve ilk 9 aylık dönemde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı.

İKİNCİ EL ONLİNE PAZARDA FİYATLAR ORTALAMA %11.3 ARTTI

İkinci el online pazarına bakıldığında ise geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da söz konusu dönemde yüzde 0,4’lük artışa işaret etti.

İlk dokuz ayda en çok ikinci el otomobil satışı yapılan ay 166 bin 76 adetle mart ayı olurken, en düşük satışta 122 bin 631 adetle haziran ayı olmuş.

İKİNCİ ELDE EN ÇOK VOLKSWAGEN TERCİH EDİLİYOR

2019 Eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 19.332 adet satışla VW oldu. VW'i sırasıyla, 18.226 adetle Renault, 13.977 adetle Ford, 13.582 adetle Fiat, 8.205 adetle Opel, 7.527 adetle Mercedes-Benz, 7.251 adetle BMW, 6.008 adetle Hyundai, 5.850 adetle Peugeot, 4.234 adetle Toyota izledi. Bu ilk 10 marka, ikinci el online toplam pazarındaki satışların %75'ini gerçekleştiriyor.

PEKİ ONLINE’DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ HANGİLERİ?

2.En Online Pazarda En Çok Tercih Edilen Modeller / Eylül 2019

Indicata’nın raporuna göre 2019 Eylül ayında ikinci el online pazarda 48.476 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı ve bu satış adeti toplam online pazarın yüzde 47’sini oluşturuyor. İkinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı ise yüzde 74,3 iken hafif ticari araçların payı da yüzde 25,7 olarak gerçekleşmiş.

Tabloyu incelerken en çok dikkat çeken modellerden birisi 2716 adetlik satışıyla BMW 3 Serisi ve 2130 adetlik satışla Mercedes C-Serisi otomobiller oluyor. Bu iki otomobilin ikinci el pazarında ortalama fiyatları yaklaşık 150 bin TL ile 170 bin TL arasında. Bu otomobillerin ortalama fiyatı tutarında alım gücüne sahip olan tüketici gidip sıfır km otomobil almaktansa premium olarak nitelendirilen bu otomobilleri tercih ediyor diyebiliriz.