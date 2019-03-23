ABD’ye fabrika kurarlarsa vergi ödemeyecekler

Bloomberg’in haberine göre Fox Business Network’ten Maria Bartiromo’ya konuşan Trump, “Onların BMW, Mercedes gibi çok sayıda kaliteli otomobil markaları var. Amerika’ya gelsinler” dedi. Bu oyunun bitmesi için “Amerika’ya kendi fabrikalarını kursunlar ve gümrük vergisi ödemesinler” diye ekledi.

Trump yaptığı açıklamada Avrupa ile olan sıfır vergi anlaşmasını kabul edeceğini ancak bu durumun otomotiv sektörünü kapsamayacağını da belirtti. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği, Amerika’daki binek otomobil üretimini son 10 yılda Alman markaların arttırdığına ve bu yüzden Amerika’dan yapılan ihracatın Almanya’dan yapılan ihracatı geçtiğini belirtti. Örnek olarak BMW’nin Spartanburg, Güney Karolina üretim tesisi markanın Çin’e yapılan ihracattaki en önemli ve en başarılı üretim noktası.

Alman üreticilere ek olarak Volvo da Amerika’nın Güney Karolina bölgesinde fabrika kurdu. Bu üretim tesisinde yeni S60 ve SUV modellerinin üretimini gerçekleştiriyor. Hatta sedan modeli olan yeni S60 sadece Amerika’da üretilecek. Avrupa’ya gelecek olan otomobillerin ABD ile AB arasında uygulanan vergiler yüzünden oldukça yüksek olacağı da belirtiliyor.