Almanlar Daimler’i Çinlilere bırakmak istemiyor!

Daimler’in bu çabaları Almanya ile Çin arasındaki tansiyonun yükseldiği bir zamanda gerçekleşiyor. Alman parlamenterler Çinli Huawei’nin ürettiği ekipmanları ülkenin cep telefonu şebekesinden çıkarmayı ele alırken, Alman şirketler de Beijing’in yabancı şirketlerin ortaklık oranlarını sınırlayan düzenlemeleri gevşetmesini istiyorlar.

Daimler, Çin’deki faaliyetlerini yürüten Beijing Benz Automotive’de BAIC Group ile ortaklık yapıyor. Reuters’a bilgi veren üç kaynaktan ikisinin verdiği bilgiye göre ortaklıktaki payını artırmak için geçmişte de çalışma yürüten Daimler’in değerlendirdiği seçenekler arasında şirketteki payını %49’dan %75’e yükseltmek bulunuyor. Daimler’in bu niyetine karşılık şirketin kontrolünü elinde bulunduran Çinli ortak BAIC, son derece kârlı olan şirketteki payını azaltmak istemiyor.

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Daimler’in bu niyetine karşılık şirketin kontrolünü elinde bulunduran Çinli ortak BAIC, son derece kârlı olan şirketteki payını azaltmak istemiyor. Hatta BAIC sahip olduğu hisse miktarını arttırarak yüzde 10’a çıkarmak istiyor. BAIC bu adımla birlikte Geely’nin sahip olduğu Daimler hissesi olan yüzde 9.69’u geçmiş olacak.

Daimler tarafından yapılan açıklamada ise BAIC’in hisse arttırma planıyla alakalı Alman gruba bir bilgilendirme geçmediği yönünde. BAIC, Beijing Benz Automotive adlı ortak şirket yoluyla Mercedes-Benz'in Çin'in başkenti Pekin'deki fabrikasını yönetiyor ayrıca BAIC ve Daimler’in ortak ticari araç üretimi de planladığı konuşuluyor.

BAIC, kanyakların verdiği bilgiye göre Mercedes marka araçların satışlarından gelen yüksek kârlar ile başka alanlarda faaliyetlerini büyütmek için gereken finansmanı sağlamış oluyor. Mercedes-Benz markasının sahibi Daimler Çin’deki büyüme planlarıyla ilgili açıklama yapmazken, BAIC ise konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

(REUTERS-sozcu.com.tr)