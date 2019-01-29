Audi üretimi durma noktasına geldi!

Automotive News haberine göre pazartesi günü yapılan açıklamada yerel bir sendika Audi’nin Macaristan’ın Gyor kentindeki tesisini kapatan greve destek verdiği oldu. AHFSZ sendikası sözcüsü Tibor Szimacsek yaptığı açıklamada Gyor fabrikasında çalışan 9 bin kişiye maaş konusunda anlaşma için çağrıda bulunuldu yönünde oldu. Sendika tarafına 300 işçi tarafından destek geldi.

13 bin kişinin çalıştığı bu fabrika Audi’nin en büyük tesisi olarak öne çıkıyor. Szimacsek, iki tarafın anlaşma için defalarca bir araya geldiği ve sonuç olarak anlaşamadığını da belirtti.

Audi, bu en büyük fabrikasında A3, TT coupe, Q3 modellerini üretiyor. Hafta başında fabrikada çalışan 4500 işçinin ücretlere itiraz yüzünden bir araya geldiği de sendika sözcüsü tarafından belirtildi. Audi tarafından ise bu katılım hakkında bir açıklama gelmedi.

Audi sözcüsü Judit Mthay-marko ise Reuters’a yaptığı açıklamada firmanın anlaşma için çaba sarf ettiğini belirti. Marka bu yıl ve gelecek yıl olmak üzere toplamda yüzde 20’lik maaş artışı teklifi sunarken sendika hemen olması koşuluyla yüzde 18’lil bir artış istiyor. Ayrıca işçiler Slovak işçilerle Polonyalı personelin daha fazla kazanmasından da şikayetçi…