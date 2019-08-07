Bayram tatiline arabalarıyla gidecekler dikkat!

– Yola çıkmadan bir gün önce kendinizi bu seyahate dinlenerek hazırlamaya başlayın.

– Gece yolculuğu yerine gündüz yolculuğu dikkatinizin daha üst seviyede olmasını sağlayacaktır.

– Seyahate başlamadan önce aracınızın lastik havalarını, silecek ve motor suyunu, motor yağını kontrol edin. Eksikler varsa giderin.

– Aracınızın özellikle iç temizliğini yaptırın.

– Aracın periyodik bakımı yaklaştıysa yaptırmadan kesinlikle yola çıkmayın. Bu bakım içine klima gazı yenileme ve polen filtresi değişimini kesinlikle ekleyin.

– Aracınızda her ihtimale karşı ilk yardım çantası, yangın tüpü, yedek lastik, lastik tamir kiti, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense), çekme halatı ve takozlar, reflektörler bulundurun.

– Cep telefonu hayatımızın her anında. Ancak sürüş esnasında telefonunuzu lütfen kenara bırakın!

– Ön koltuklarda olduğu gibi arka koltuklarda da emniyet kemeri takmak zorunlu. Seyahat süresince arka koltukta oturan yolcularınıza emniyet kemeri taktırın!

– Araç içinde serbest cisim bırakmamaya özen gösterin. İhtiyacınız olan ve sabitlenmiş eşyaların araç içinde bulunması sürüş güvenliğinizi arttıracaktır.

– Yedek lastiğinizi kontrol edin.

– Trafik kurallarına uyun!

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– HGS veya OGS’den hangisini kullanıyorsanız bakiyenizi kontrol etmeden yola çıkmayın.