Brisa 2018 yılında dengeli büyüdü

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Şirket bu dönemde yıl sonu net satış gelirlerinin %31 oranında artışla 2.999 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Bu büyümeyi sağlamak için katma değerli üretimle yurt dışı faaliyetlerinde yüksek performansa odaklanan Şirket, yurtdışı satışlarında 2017 yılına kıyasla adetsel olarak %15 artış kaydederek, Türkiye'de üretilen 5,4 milyon lastiği uluslararası pazarlara sundu. Şirketin ihracatı %26 oranında artışla 231 milyon Dolar'a ulaştı. Brisa 2018 yılında yurtiçi net satışlarında da %19 artış kaydederek, “tartışılmaz liderlik” konumunu ileriye taşıyacak şekilde pazar liderliğini kuvvetlendirdi. Şirketin toplam cirosunda görülen performans, FAVÖK seviyesinde de devam ederek geçen seneye göre %53 artış ile 497 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşıldı.

Şirketin dengeli, sürdürülebilir büyüme odaklı “tartışılmaz liderlik” yolculuğunu vurgulayan Brisa CEO'su Cevdet Alemdar; “2018 yılı performansımız, koşullar ne kadar dalgalanırsa dalgalansın, dengeli ve sağlıklı başarının gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor.

Bir yandan, zorlu yurtiçi ve yurtdışı pazar koşullarında Brisa olarak müşteriler ve iş ortaklarımızın ilk tercihi olarak güçlü bir performans gösterdik. Bu büyümenin arkasında, çok önem verdiğimiz, üzerine yatırım yaptığımız ve icrasına, icra derinliğine özellikle odaklandığımız “toplam değerler paketimiz” ve yenilikçi çözümlerimiz yatıyor. En değerlisi de bunları, 3 neslin bir arada çalıştığı bayilik teşkilatımız ile omuz omuza ve bu teşkilata son on yılın rekorunu kırarak yeni bayiler ekleyerek gerçekleştirmemizdir. Şirket bayi güven endeksinde tüm yıl zirvede kaldık. Türkiye çapında 1.500'ü aşkın satış noktamızla sahada birlikte büyümeye odaklandık.

Diğer yandan ise, bu büyümeyi dengeli ve sürdürülebilir kılmak için nakit ve bilanço yönetimine ağırlık verdik. Katma değeri yüksek ürünlere yönelik stratejimiz, nakit akımda rekor rakamlara ulaşmamızı sağlayan işletme sermayemizle ilgili aldığımız aksiyonlar ve ihracat odağımız bu sürdürülebilir büyüme stratejimize destek veren öğeler oldular.