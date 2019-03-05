Cenevre Otomobil Fuarı’nın basın mensuplarına açık kısmı bugün başladı. Sozcu.com.tr olarak fuardaki gelişmeleri anbean size aktarıyor olacağız. Otomobil fuarında en dikkat çeken lüks otomobiller arasında Bugatti Divo, Pagani Huayra Roadster, Huracan’ın en yeni versiyonu Huracan EVO yerini aldı. İşte sozcu.com.tr okurları için Cenevre Otomobil Fuarı’nın en lüks otomobilleri…

4 TURBOLU BENZİNLİ DEVASA MOTOR

Fuarın merakla beklenen ultra lüks modellerinden Bugatti Divo. LED’li ön farların C şekli, aracın en dikkat çekici özelliklerinden birisi. 8.0 litre 16 silindirli 4 turbolu benzinli devasa motor kullanılıyor ve 1500 ps 1600 nm tork güç sunuyor. Divo’ya 5.8 milyon dolar fiyat biçiliyor.

Pagani Huayra Roadster. Önceki modelle hemen hemen aynı ağırlıktan olan Roadster'da, Mercedes-AMG M158 V12 motoru kullanıldı. Otomobilin fiyatının 2.4 milyon dolardan başladığı ifade ediliyor.

TAM ELEKTRİKLİ

Pininfarina’nın ilk otomobili 1900 BG gücünde ve tam elektrikli. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 2 saniyenin altında gerçekleşecek. Otomobil 250 mil yani 402 km/s hıza ulaşabilecek. Ayrıca tam şarjla 483 km menzile sahip olacak. Fiyatının yaklaşık 2 milyon dolar olması bekleniyor.

Huracan’ın en yeni versiyonu Huracan EVO! Otomobilin atmosferik 5.2 litrelik V10 motoru artık 630 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 1,422 kilograma düşen Huracan Evo, 0-100 km/h hızlanmasını 0.3 saniye daha kısa sürede; yani yalnızca 2.9 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızının ise 325 km/s'nin üzerinde olduğu belirtiliyor. Otomobilin fiyatı 270 bin dolar civarında.

8.6 SANİYE

Lamborghini Aventador SVJ, en hızlı ve en hafif Aventador olma özelliğini taşıyor. 43 – 57 oranında ağırlık dağılımı olan araçta 0-200 km/s hızlanması 8.6 saniye seviyesine düşmüş. Otomobilin yaklaşık fiyatı 500 bin dolar!

Mansory imzalı Lamborghini Aventador

Bugatti’nin sadece bir adet ürettiği, Divo, Chiron ve Veyron karışımı yeni konsept modeli La Voiture Noire… Otomobil satılık değil, konsept araç.

Lamborghini'nin ilk SUV modeli olan URUS. Farların “y” formlu keskin duruşu aracın özelliklerinden bir tanesi URUS'un boyutsal rakamlarına baktığımızda; 5.112 mm uzunluk, 2.016 mm genişlik, 3.003 mm aks mesafesi ve 1.638 mm yükseklik rakamlarının verildiğini görüyoruz.



En yeni Ferrari F8 Tributo. F8 Tributo, yerini aldığı modele göre yüzde 10 iyileştirilmiş aerodinamik özellikler, 50 HP daha güçlü olan motoru ve 40 kg daha hafif karoseriyle farkını ortaya koyuyor



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