Dizel motorlu araçlar lider…

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre dizel otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı son 10 yılda kademeli olarak yükseldi. 2009 yılında trafiğe kayıtlı dizel araç sayısı 1 milyon 111 bin 822 (toplam otomobillerin yüzde 15,7’si) iken 2018 yılında yüzde 311 artışla 4 milyon 568 bin 665’e (yüzde 36,85) ulaştı.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde dizel otomobillerin payı bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla da yüzde 37,66’ya yükselerek, ilk kez LPG’li otomobilleri geride bıraktı.

BENZİNLİ OTOMOBİL SAYISI AZALIYOR

Benzinli otomobiller 2004 yılında trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 75’ini oluşturuyordu. Bu oran 2009 yılında yüzde 47,6’ya, geçen yıl da yüzde 24,9’a düştü. 2004 yılında trafiğe kayıtlı 4 milyon 62 bin 486 benzinli otomobil varken bu rakam 2018’de 3 milyon 89 bin 626’ya geriledi.

Trafiğe kayıtlı otomobiller içinde sayısal bakımdan 2011 yılından bu yana ilk sırada bulunan LPG’li araçlar, liderliği eylül sonunda dizel otomobillere bıraktı.

(AA)